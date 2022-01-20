Eşini öldürdü, mahkemede tepki gösteren kayınvalidesine 'kader' dedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyorBakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyor#Bakan Koca
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, Domuz Geceleri ve kabus gibi bir malikane...Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, 'Domuz Geceleri' ve kabus gibi bir malikane...#PLAYBOY
Kartalda sağlık merkezinde dehşet Ömür hemşire hayatını kaybettiKartal'da sağlık merkezinde dehşet! Ömür hemşire hayatını kaybetti#Saldırı
Türkiyeden arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktıTürkiye'den arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktı!#RUSYA
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Korkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilirKorkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir#Tonga
İngiltere işçi kıtlığı Çalışacak yazılımcı bulunamıyor...İngiltere işçi kıtlığı! Çalışacak yazılımcı bulunamıyor...#Yazılım
İstanbul’a İzlanda kışı geliyor Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul’a İzlanda kışı geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor#İstanbul
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındıRüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı#Bilecik
Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında şok iddia: Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettikSafiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında şok iddia: Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik#Safiye Soyman
Uzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim Kaç gün beklemeliyimUzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim? Kaç gün beklemeliyim?#COVID-19
En ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerlerEn ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerler!#Seyahat
Görüntüler büyük tepki çekti Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldıGörüntüler büyük tepki çekti! Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldı#Hastane
Öğretmenlikten alınmıştı Yeni görevi belli olduÖğretmenlikten alınmıştı! Yeni görevi belli oldu#Aksaray
HABERLERGündem Haberleri

Eşini öldürdü, mahkemede tepki gösteren kayınvalidesine 'kader' dedi

#Bursa#Ebru Gürcan#Necati Gürcan
Eşini öldürdü, mahkemede tepki gösteren kayınvalidesine kader dedi

Bursa'da eşi Ebru Gürcan'ı (34) bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan'ın (40), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz alan sanık, “Uyuşturucu kullandığım için iki gün uyumamıştım. Eşim kapıyı bıraksın diye bıçağı bacaklarına doğru sallamıştım. Eğilince bıçak kalbine denk gelmiş. Tam hatırlamıyorum” dedi. Necati Gürcan, kayınvalidesinin “Kızımdan ne istedin, iki çocuğu öksüz bıraktın” feryadına ağlayarak, "Anne, kader kader" diyerek cevap verdi.

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl eylül ayında Osmangazi ilçesi, Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla 'uzaklaştırma' kararı aldırdı. 'Uzaklaştırma' kararına rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı 6'ncı Sokak'ta bulunan eve çatıdan balkona atlayarak giren Necati Gürcan, eşiyle 16 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan’ın önce kalbine, yere düşüncede kolu ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan'ın tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada tarafların ve Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Bursa Şubesi'nin avukatlarının yanı sıra öldürülen Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter hazır bulundu.

Haberin Devamı

Duruşmada savunma yapan Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Kızım olayı net olarak gördü. Bursa AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gördüm. Son dönemde şizofren teşhisi koymuşlardı. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim. Yaklaşık bir senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum" diyerek eski savunmasını tekrarladı.

Olay tarihinde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve 2 gün boyunca uyumadığını belirten Gürcan, "Aklım başımda değildi. Eşimle aramızda kapı vardı. Ben onun yüzünü kapı açılana kadar görmemiştim. Sonradan bıçağın kendisine geldiğini gördüm. Kızım da oradaydı. Ben kendimi dışarı atmaya çalışıyordum. Kapıyı bıraksın diye bıçak sallamış olabilirim. Bıçağı ayaklarına doğru salladığımı hatırlıyorum. Demek ki eğilince kalbine gelmiş" dedi.

Haberin Devamı

'KIZIMDAN NE İSTEDİN?'

Duruşmada söz alan Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter'in sanığa hitaben, "Ne istedin kızımdan? İki yavrunu öksüz bıraktın" sözleri üzerine Necati Gürcan ağlayarak, "Anne, ben de böyle olmasını istemezdim. Uyuşturucu yüzünden oldu. Kader kader" diye cevap verdi.

Sanık avukatı müdafilikten çekilme talebinde bulunurken, mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için, Bursa Şehir Hastanesi'nde muayenesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'KADIN CİNAYETLERİ DURDURULSUN'

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Ebru Gürcan’ın annesi Zehra Yeter, kadın cinayetlerinin durdurulmasını istedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Bursa Şube Başkanı avukat Fırat Can Güngör ise, "Ebru Gürcan, Türkiye'de her gün öldürülen ve şiddete uğrayan kadınlardan biri. Maktulün defalarca kez koruma kararı aldırdığı eşi, buna rağmen olayı gerçekleştirdi” dedi. Güngör, dernek olarak Türkiye'nin her yerinde bu tarz davalarda kendisine avukat tutamayan, yardıma ihtiyacı olan insanların avukatlıklarını üstlenmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Ebru Gürcan#Necati Gürcan

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele