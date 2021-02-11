Eşini öldürdü, çocuklarını yaraladı, intihar girişiminde bulundu

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi, Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Ü., iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Saime Ü.'yü öldürdü. Ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü.'yü yaralayıp aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Baykent Ü.'nün, psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü.

Ölen anne Saime Ü'nün cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEVK EDİLDİ

Baykent Ü., Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Göğsünün sol tarafından kendini bıçakla yaralayan Baykent Ü.'nün sağlık durumum iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

'KURTARIN BİZİ, BABAM ANNEMİ ÖLDÜRÜYOR'

Öte yandan babası tarafından yaralanan Zehra Ü.'nün olay sırasında, "Kurtarın bizi. Babam annemi öldürüyor" diye bağırdığı, bunun üzerine komşuların yardıma koştuğu öğrenildi. Komşuların tek katlı müstakil evin giriş kapısında Saime Ü.'nün cansız bedeni ile karşılaşıp, durumu polise bildirdikleri belirlendi.

Komşuları yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşınan Baykent Ü. ve ailesinin içine kapanık insanlar olduğunu belirtip, "Çok fazla dışarı çıkmazlardı. Bugüne kadar hiçbir kavga ya da tartışmalarını duymadık. Baykent Ü., inşaatlarda boyacı ustası olarak çalışıyordu" dediler.