Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını yaraladı

#Şırnak#Mihriban Şengil#Metin Şengil
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını yaraladı

Şırnak'ta boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Şengil'i (31) pompalı tüfekle vurarak öldüren, 8 yaşındaki kızını da yaralayan Metin Şengil, 3 gün sonra polise teslim oldu.

Haberin Devamı

Uludere ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Mihriban Şengil, şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. 15 Nisan'da bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek duruşma öncesi anlaşarak boşanmaya karar verdi.

İddiaya göre anlaşmalarına rağmen Metin Şengil, 21 Nisan'da Yeşilova Mahallesi'nde kızı ile birlikte sokakta yürüyen Mihriban Şengil'e pompalı tüfekle açtı. Silahlı saldırıda Şengil ile kızı T.Ş. de yaralandı. Şengil, ambulansla önce Uludere Devlet Hastanesi'ne, ardından da Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mihriban Şengil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şengil'in cenazesi Uludere ilçesinde toprağa verilirken, kızının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından kaçan Metin Şengil ise sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu. Şengil'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Eşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli teslim oldu
daha fazla video içinEşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli teslim oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#Mihriban Şengil#Metin Şengil

BAKMADAN GEÇME!

Hollywood bugün olmayabilirdi Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

Hollywood bugün olmayabilirdi! Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

#Louis Le Prince
Kurtarın beni Ragıptan

Kurtarın beni Ragıp'tan

#Nurtaç Canan
İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

#Haliç

BAKMADAN GEÇME!

Hollywood bugün olmayabilirdi Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

Hollywood bugün olmayabilirdi! Bir tren yolculuğunda kayboldu, tarihin akışını değiştirdi...

#Louis Le Prince
Kurtarın beni Ragıptan

Kurtarın beni Ragıp'tan

#Nurtaç Canan
İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

#Haliç