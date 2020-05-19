Eşini korumak için silahın önüne geçti

İstanbul Beykoz’a bağlı Çamlıbahçe Mahallesi’nde önceki gece 23.45 sıralarında, iddiaya göre, 2 çocuk annesi Gül Karadağ (41), aynı mahallede yaşayan 4 çocuk babası Şeha Uludağ (50) tarafından rahatsız edildi. Bu durumu öğrenen Gül Karadağ’ın eşi Yılmaz Karadağ, iki yeğeni ve eşi ile birlikte konuşmak için Uludağ’ın evine gitti. Taraflar arasında tartışma başlayınca Uludağ, belindeki tabancayı çıkartarak Yılmaz Karadağ’a doğrulttu. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, o sırada korumak için eşinin önüne geçen Gül Karadağ’ın vücuduna isabet etti. Sağa sola rasgele ateş eden Uludağ olay yerinden kaçarken, yakınları ve komşuları tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Gül Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘İLİŞKİM VARDI’ DEDİ

Olayın ardından kaçan ve tarihi eser kaçakçılığından suç kaydı bulunan Uludağ, polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Cinayet zanlısı Uludağ’ın polisteki ifadesinde, Gül Karadağ ile yaklaşık dört yıldır ilişkileri olduğunu, olaydan 10 gün önce Yılmaz Karadağ’a yakalandıklarını, olay günü kadının kendisini tekrar eve çağırdığını iddia etti. Bu sırada tekrar eşine yakalandıklarını söyleyen Uludağ, evine gittikten kısa süre sonra Yılmaz Karadağ’ın, yeğenleri C.K. ve F.K. isimli yeğenleri ile birlikte ikametine geldiğini, aralarında tekrar tartışma yaşandığını, bu sırada kendisini savunmak amacıyla silahla rastgele ateş ettiğini ve Gül Karadağ’ı vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Gül Karadağ’ın komşuları ise talihsiz kadının iki çocuğuna ve ailesine çok bağlı bir insan olduğunu, Uludağ ile ilişkisinin ise mümkün olmadığını söyledi.