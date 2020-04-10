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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

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Eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Kiraz Y.’yi (36) boynuna balta ile vurarak öldüren Mustafa Y. (43) adliyeye sevk edildi. Mustafa Y. ifadesinde, eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.

Olay dün öğle saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında yaşandı. Tersane işçisi Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Mustafa Y. yatak arasına sakladığı baltayı alıp, eşinin boynuna vurdu.

Kiraz Y. olay yerinde yaşamını kaybetti. Mustafa Y. ise talihsiz kadının cesedini, koltuğun altındaki sandığa koydu. En büyüğü 13 yaşında olan 3 çocuğunun odalarında olduğu sırada annelerini öldüren Mustafa Y., kanları temizledi. Gece yarısı da polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü söyledi. Eve gelen polisin bulduğu ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Mustafa Y. ifadesinde, telefonla bir kişiyle konuşurken duyduğu eşini, kendisini aldattığından şüphelenip öldürdüğünü anlattı. Mustafa Y. emniyetteki işlemlerin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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