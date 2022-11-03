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Eşini katletti! Uykuda vahşet

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#Faruk Karabülak#Kudret Karabülak#Cinayet
Eşini katletti Uykuda vahşet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

Faruk Karabülak, sabah uyurken eşi Kudret Karabülak’ın başına yastık dayayıp tabancayla ateş ederek öldürdü. Evde bulunan 8 yaşındaki kızını kayınvalidesine bırakan Faruk Karabülak, gözaltına alındı.

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İstanbul Bağcılar’da işinsanı Faruk Karabülak (38), ailesiyle birlikte yaşıyordu. Dün sabah eşi Kudret Karabülak’ın (32) uyuduğu yatak odasına yöneldi. Ses çıkmaması için eşinin başına yastık dayayan Faruk Karabülak, tabancasını eşinin başına doğrultup tetiğe bastı. Faruk Karabülak, daha sonra 8 yaşındaki kızını anneannesine bıraktı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine polis eve geldi. Gözaltına alınan Faruk Karabülak ifadesinde, “İşlerim kötü gidiyordu, borçlarım vardı. Aylardır eşimle tartışma yaşıyordum. Eşimi öldürerek intihar etmeyi planlıyordum. Silah sesi üzerine kızım uyandı. Anneannesine bıraktım. Daha sonra tekrar olay yerine geldim ve intihardan vazgeçtim” dedi.

 

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#Faruk Karabülak#Kudret Karabülak#Cinayet

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