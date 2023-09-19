Eşini katleden kocadan gazetecilere tek kelimelik yanıt: Pişmanım

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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Ramazan D. (50) isimli şahıs, tartıştığı eşi Peri D.'yi (50) bıçaklayarak öldürmüş, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli sorgulanmak üzere, Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

SORGUDA SUSMA HAKKINI KULLANDI, ÇIKIŞTA “PİŞMANIM” DEDİ



Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan zanlının burada resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, basın mensuplarının yönelttiği sorulara ise “Pişmanım” diyerek cevap verdiği görüldü.

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ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre; Ramazan D., eşi Peri D. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan D., çocuklarının gözü önünde eşini göğsünden bıçakladı.

Ramazan D.'nin elindeki bıçak, kendisine müdahale etmek isteyen kızının elini de kesti. Ramazan D., aldığı bıçak darbesiyle yere düşen eşini sırtından defalarca kez bıçakladı.

Annelerini kanlar içerisinde gören çocukların bağrışmaları üzerine eve komşuları geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peri D., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YÜREK YAKAN FERYAT

Olayın ardından kaçan Ramazan D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından yaralı Peri D.'nin başında çocuklarının feryat ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Nazlı Can "Kızın iş arkadaşları geliyormuş, kızın annesi ile babası kavgalı olduğu için babası zile basıyor. Kızı, iş arkadaşları sanarak kapıyı açıyor, babası içeri girip annesini bıçaklıyor. Göğsünden bıçaklayıp yüz üstü yere düşüyor, belinden 10 tane bıçak vuruyor. Kız annesini tutmaya çalışırken kızın elini de kesiyor. Ambulansı arıyor kadın da gözleri açık can çekişiyor sonra polis olay yeri inceleme geliyor." dedi.