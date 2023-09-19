×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eşini katleden kocadan gazetecilere tek kelimelik yanıt: Pişmanım

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 13:57

Dün İstanbul Esenyurt'tan gelen kadın cinayeti haberi duyanların kanını dondurdu. Ramazan D. isimli şahıs, evde tartıştığı eşi Peri D.'yi çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Çocukların, annelerinin yanı başındaki feryadı ise kameralara yansımıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan cani koca, bugün adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ramazan D., 'pişmanım' demekle yetindi.

Haberin Devamı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Ramazan D. (50) isimli şahıs, tartıştığı eşi Peri D.'yi (50) bıçaklayarak öldürmüş, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli sorgulanmak üzere, Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Eşini katleden kocadan gazetecilere tek kelimelik yanıt: Pişmanım

SORGUDA SUSMA HAKKINI KULLANDI, ÇIKIŞTA “PİŞMANIM” DEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan zanlının burada resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, basın mensuplarının yönelttiği sorulara ise “Pişmanım” diyerek cevap verdiği görüldü.

Haberin Devamı

Eşini katleden kocadan gazetecilere tek kelimelik yanıt: Pişmanım

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre; Ramazan D., eşi Peri D. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan D., çocuklarının gözü önünde eşini göğsünden bıçakladı.

Ramazan D.'nin elindeki bıçak, kendisine müdahale etmek isteyen kızının elini de kesti. Ramazan D., aldığı bıçak darbesiyle yere düşen eşini sırtından defalarca kez bıçakladı.

Eşini katleden kocadan gazetecilere tek kelimelik yanıt: Pişmanım

Annelerini kanlar içerisinde gören çocukların bağrışmaları üzerine eve komşuları geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peri D., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YÜREK YAKAN FERYAT

Olayın ardından kaçan Ramazan D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından yaralı Peri D.'nin başında çocuklarının feryat ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Nazlı Can "Kızın iş arkadaşları geliyormuş, kızın annesi ile babası kavgalı olduğu için babası zile basıyor. Kızı, iş arkadaşları sanarak kapıyı açıyor, babası içeri girip annesini bıçaklıyor. Göğsünden bıçaklayıp yüz üstü yere düşüyor, belinden 10 tane bıçak vuruyor. Kız annesini tutmaya çalışırken kızın elini de kesiyor. Ambulansı arıyor kadın da gözleri açık can çekişiyor sonra polis olay yeri inceleme geliyor." dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!