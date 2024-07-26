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Eşini katleden cani cinayetten önce bu paylaşımı yapmış

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Edirne
Eşini katleden cani cinayetten önce bu paylaşımı yapmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 15:29

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Uğur Tarak (35), tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Uğur Tarak gözaltına alındı.

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Uzunköprü'nün Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi’nde yaşayan Uğur Tarak ile eşi Cansu Tarak arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Tarak, eşini karnı ve kollarından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Eşini katleden cani cinayetten önce bu paylaşımı yapmış

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Tarak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarak’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Uğur Tarak ise polis tarafından gözaltına alındı.

Eşini katleden cani cinayetten önce bu paylaşımı yapmış

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OLAY ÖNCESİ SOYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Uğur Tarak’ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün, her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün, ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün, ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz” şeklinde paylaşım yaptığı kaydedildi.

Uğur Tarak’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

Eşini katleden cani cinayetten önce bu paylaşımı yapmış

 

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Edirne

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