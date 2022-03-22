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Eşini iple boğdu

#Türkmenistan#Cinayet#Tartışma
Eşini iple boğdu

Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiften erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.

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İstanbul Büyükçekmece’de önceki gece saat 21.45 sıralarında biri ağaca asılı iki ceset gördüklerini söyleyen vatandaşlar polisi aradı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesetler üzerinde inceleme yaptı. Cesedi yerde bulunan kadının iple boğularak öldürüldüğü, erkeğin de aynı iple kendisini ağaca asarak yaşamına son verdiği değerlendirildi. Cesetlerin Türkmenistan uyruklu Batyrjan Hamrayev (35) ve eşi Nargul Dzhabramova’ya (31) ait olduğu belirlendi. İddiaya göre, Dzhabramova sürekli Türkmenistan’daki annesine para gönderiyordu. Kocası ise bu durumdan rahatsız oluyordu. “Para bize lazım” diyen Hamrayev’in olay günü de eşiyle tartıştığı belirlendi.

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#Türkmenistan#Cinayet#Tartışma

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