Eşini ikna etti beraber yaptılar: Azmiyle yöre halkına örnek oldu! Bir ilki başardılar

Cüneyt Polat ile evlendikten sonra bir süre Ağrı il merkezinde yaşayan Aksaraylı Mehtap Polat, eşinin isteğiyle 7 yıl önce ailesiyle Anakaya köyüne yerleşti. Burada 10 büyükbaş hayvan alıp üretim yapmaya başlayan Polat ailesi, geçimini et ve süt üretimiyle sağlıyor.

Ziraat Bankasının "Temel Hayvancılık Kredisi"nden yararlanarak 2 yıl ödemesiz, toplamda 7 yıla yayılan esnek geri ödeme seçenekleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) 15 gebe düve satın alan Polat ailesi, devletin desteğiyle hayvancılıkta güç kazandı.

Eşiyle şu sıralar 60 büyükbaşla hayvancılık yapan Mehtap Polat, azmiyle yöre halkına örnek oluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin 2024-2028 döneminde uygulanacağını söyledi.

Projeye Ağrı'da yoğun talep olduğunu belirten Hüseyinoğlu, "İlimizde 4 bin 839 geçerli başvuru oldu. Projeye başvuran her üreticimize 5 ila 15 gebe düve dağıtılıyor." dedi.

Hayvanların TİGEM tarafından temin edildiğini dile getiren Hüseyinoğlu, "TİGEM'in o günkü satış fiyatı neyse o fiyat üzerinden talep ediliyor. Üretici isterse peşin olarak da hayvanları alabiliyor, isterse de kredi çekebiliyor. Kredi anlamında da Ziraat Bankası hayvancılık kredisi desteği sağlıyor. Burada 2 yıl ödemesiz 5 ila 7 yıla kadar geri ödemeli Ziraat Bankası kredi desteği sağlıyor." diye konuştu.

Hüseyinoğlu, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Merkezi tarafından hayvanların sigortasının yapıldığını ve hayvan başına aylık 1500 lira bakım besleme ücreti ödendiğini ifade etti.

Mehmet Hüseyinoğlu, "İlimizde 104 asil, 156 yedek olmak üzere 260 kişi bu projeden faydalanmaya hak kazandı. İlimizde ilk hayvanlar, Anakaya köyünde Mehtap Polat adlı üreticimize verildi." dedi.

Mehtap Polat da 7 yıldır köyde besicilik yaptıklarını ve gebe düvelerle hayvan sayılarını artırdıklarını söyledi.

Hayvancılığı sevdiğini, hayvanların her türlü bakımını yaptıklarını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Eşim hayvanların yemini ve samanını veriyor. Ben ineklerimi sağıyorum. TİGEM'den devlet destekli 15 tane etçi ırk gebe düve aldık. Devletten destek alarak ahırımızı da büyütmek istiyoruz. 15 yıllık evliyim. Aslen Aksaraylıyım. Ağrı merkezde evimiz var. Eşim köyü sevdiği için köyde de ev yaptık, sonra hayvancılığa başladık. 7 yıldır da bu işin içindeyiz. 5 çocuğumla nasıl ilgileniyorsam, hayvanlarla da o şekilde ilgileniyorum."

Cüneyt Polat da Iğdır Kazımkarabekir Tarım İşletmesi'nden etçi ırk gebe düve satın alarak hayvan sayılarını artırdıklarını söyledi.

Hayvancılığa 10 hayvanla başladıklarını dile getiren Polat, "Bugün işletmemizde 60 hayvanımız var. İşletmemizi daha da büyütüp daha da ileri taşımak istiyoruz. 2 yıl ödemesiz 7 yıl geri ödemeli olarak kredi çektik." diye konuştu.