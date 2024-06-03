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Yasak aşkı komşular haber verdi... Eve gelen adam öfkeden çılgına döndü, yakaladığı şahıs balkondan atladı

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#Yasak Aşk#Aldatma#Bolu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 12:47

Bolu’da, Irak uyruklu H.M. (27) kayınbiraderiyle birlikte gittiği evinde, dini nikahla birlikte yaşadığı I.H.’yi (33), A.M. (27) isimli erkekle birlikte gördü. H.M.'nin saldırdığı A.M., 3’üncü kattaki balkondan atladı. Alt katın balkonuna düşen A.M., yaralandı. H.M., kayınbiraderi ve sonradan olayı duyup gelen A.M.’nin babası polise taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi. I.H. isimli Irak uyruklu kadının Iraklı A.M. isimli erkekle birlikte eve girdiğini gören komşuları, durumu kadının dini nikahla birlikte yaşadığı H.M.’ye haber verdi.

Yasak aşkı komşular haber verdi... Eve gelen adam öfkeden çılgına döndü, yakaladığı şahıs balkondan atladı

H.M., yanında kadının erkek kardeşiyle eve geldi. Eve giren H.M. ve kayınbiraderi, I.H.’yi, A.M. ile birlikte görüp saldırdı. A.M., üzerinde iç çamaşırıyla 3’üncü kat balkonundan atlayarak alt kattaki balkona düştü.

Yasak aşkı komşular haber verdi... Eve gelen adam öfkeden çılgına döndü, yakaladığı şahıs balkondan atladı

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Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İç çamaşırlı A.M.'nin pantolonu giydirildi.

Yasak aşkı komşular haber verdi... Eve gelen adam öfkeden çılgına döndü, yakaladığı şahıs balkondan atladı

Yaralanan A.M., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Polis, H.M. ve kayınbiraderini gözaltına aldı.

Yasak aşkı komşular haber verdi... Eve gelen adam öfkeden çılgına döndü, yakaladığı şahıs balkondan atladı

Bu sırada olayı duyup gelen A.M.’nin babası da taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı. I.H. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasak aşkı komşular haber verdi... Eve gelen adam öfkeden çılgına döndü, yakaladığı şahıs balkondan atladı

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#Yasak Aşk#Aldatma#Bolu

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