×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşini evde başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı

Güncelleme Tarihi:

#Yasak Aşk#Aldatma#Kırıkkale
Eşini evde başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 09:19

Kırıkkale'de H.Ç., evde birlikte yakaladığı İ.E.'yi bıçakla, eşi F.Ç.'yi ise boru anahtarıyla yaraladı. Koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı. H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.’yi yaraladı.

Eşini evde başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.’nin ise ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasak Aşk#Aldatma#Kırıkkale

BAKMADAN GEÇME!