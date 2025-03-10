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Eşini döven saldırgandan pişkin sözler: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim

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#Samsun#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 12:59

Samsun’un Canik ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eşi E.D.’yi evine gidip döven Eyüp D. (39), tutuklandı. Şüpheli adliyeye sevki sırasında gazetecilere, “Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” dedi.

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Olay, dün akşam Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D., eşi E.D.’nin (36) evine gitti. Burada E.D.’ye hakaret edip, döven Eyüp D., daha sonra kendini ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Eyüp D. ise emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” dedi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

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#Samsun#Polis#Şiddet

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