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Eşini döven Güney Koreli profesöre 15 yıl hapis istemi

#Güney Koreli Namkook Lee#Jae Young Lee#Darp
Eşini döven Güney Koreli profesöre 15 yıl hapis istemi

İstanbul’da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ve dünyaca ünlü birçok animasyon filminde imzası bulunan Güney Koreli Namkook Lee (70) hakkında eşi Jae Young Lee’yi (64) saatlerce döverek darp ettiği iddiasıyla üç ayrı suçtan 14 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, çift bir yıl önce Namkook Lee’nin işi nedeniyle Güney Kore’den Türkiye’ye taşındı. 26 Mayıs’ta evde oturdukları sırada Namkook Lee’nin, göğsüne üç kez yumruk atarak eşini yaraladığı belirtildi. Ertesi gün ise Namkook Lee’nin, dışarıda oturdukları sırada tartıştığı eşinin ağzına vurduğu, daha sonra karnına yumruk attığı iddianamede yer aldı. Ayrıca Namkook Lee’nin, eşini ölümle tehdit ettiği de kaydedildi.

Jae Young Lee’nin alınan raporlarında, hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Namkook Lee’nin “Hayati tehlike meydana getirecek şekilde kasten yaralama”, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından 5 yıl 10 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. 28 Mayıs’ta tutuklanan şüpheli Namkook Lee, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

KARIMI SEVİYORUM

Lee ifadesinde, eşinin depresyonda olduğunu, iki kez intihar girişiminde bulunduğunu “Senin yüzünden İstanbul’a geldim” diyerek tartıştıklarını iddia etti. Olay günü ise kendini kaybettiğini söyleyen şüpheli Lee, “Karımı seviyorum” diyerek Türkiye’den ayrılmak istediğini belirtti. Jae Young Lee ise “Şikayetçiyim, ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

 

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#Güney Koreli Namkook Lee#Jae Young Lee#Darp

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