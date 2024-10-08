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Eşini dövdü serbest bırakıldı

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#Simge Karakiraz#Birkan Karakiraz#Silivri
Eşini dövdü serbest bırakıldı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

İstanbul Silivri’de, 2 Ekim Çarşamba günü Fatih Mahallesi’nde Simge Karakiraz (26), boşanma aşamasındaki eşi Birkan Karakiraz’la (27) konuşmak için buluştu.

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Buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edildi. Kızının bağırışlarına aldırış etmeyen saldırgan, eşine tokat ve tekme attı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Simge Karakiraz, polis eşliğinde Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri Birkan Karakiraz’ı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Birkan Karakiraz, emniyetteki işlemlerin ardından götürüldüğü adliyede tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. m Ali Rıza AKBULUT/İSTANBUL

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#Simge Karakiraz#Birkan Karakiraz#Silivri

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