Eşini dövdü serbest bırakıldı

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Buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edildi. Kızının bağırışlarına aldırış etmeyen saldırgan, eşine tokat ve tekme attı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Simge Karakiraz, polis eşliğinde Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri Birkan Karakiraz’ı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Birkan Karakiraz, emniyetteki işlemlerin ardından götürüldüğü adliyede tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. m Ali Rıza AKBULUT/İSTANBUL