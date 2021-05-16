Eşini defalarca bıçakladı... Savunması kan dondurdu

Olay, saat 16.00 sıralarında Hasas Mahalesi 6601 Sokak'ta meydana geldi. Bayram Çınar, 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Çınar, mutfaktan aldığı bıçakla Çekiç'i, 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çekiç'i komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olay yerinden kaçan Bayram Çınar, polis ekiplerince evin yakınında yakalandı.

Polis tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Bayram Çınar basın mensuplarına, "Beni aldatıyordu, bıçakladım. Namusum için yaptım. Ben cinayet işleyecek adam değilim. Herkes hakkını bulur. Ben 7 dil biliyorum. Devletini milletini seven bir adamım. Herkese teşekkür ederim. İyi de yayınlayın. Eşim hak etti, hak ettiğini de buldu" dedi.

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