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Eşini darbeden koca tutuklandı

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#Kadına Şiddet#İstanbul#Çekmeköy
Eşini darbeden koca tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 14:37

İstanbul Çekmeköy'de bir kişi, tartıştığı eşini dövüp tehdit ve hakaretlerde bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan gözü dönmüş koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 22 Ağustos'ta Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N.A. (30) ile eşi U.A. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A.'nın eşini darbettiği, ardından tehdit ve hakarette bulunduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.A.'yı gözaltına aldı.

Eşini darbeden koca tutuklandı

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin zaman zaman ailevi geçimsizlik yaşadığı, ayrılık aşamasına geldikleri daha sonra yeniden barıştıkları tespit edildi. Aynı gün çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olayın meydana geldiği öğrenildi.

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Eşini darbeden koca tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A., 22 Ağustos'ta 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve Hakaret’ suçlarından adli makamlara sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Eşini darbeden koca tutuklandı

 

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#Kadına Şiddet#İstanbul#Çekmeköy

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