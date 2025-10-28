Eşini darbeden emniyet müdürü tutuklandı

×
Bolu Mudurnu'da eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ilçe emniyet müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde görev yapan İlçe Emniyet Müdürü H.T., eşini darbettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, EŞİNİ DARBETTİ

İddiaya göre, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3 ay önce başlayan H.T., geçtiğimiz hafta eşiyle ikamet ettiği evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T. eşini darbetti.

MAĞDU EŞ ŞİKAYETÇİ OLDU, SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri eşinin şikayetçi olması üzerine H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

