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Eşini çocuklarının gözü önünde öldürmüştü... Ağırlaştırılmış müebbet kararı

#Kadın Cinayeti#Müebbet#İbrahim Yavuz
Eşini çocuklarının gözü önünde öldürmüştü... Ağırlaştırılmış müebbet kararı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boşanma davası açan eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memuru İbrahim Yavuz'a haksız tahrik indirimi uygulanarak verilen 24 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Yavuz'a, indirim olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde 26 Haziran 2018 tarihinde İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz ile boşanma davası açan eşi Elif Kaya Yavuz arasında tartışma çıktı. İbrahim Yavuz, beylik tabancasıyla 3 çocuğunun gözü önünde eşini göğsünden vurarak öldürdü. Gözaltına alınan İbrahim Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 YIL CEZA ALDI, KARAR YARGITAY’A TAŞINDI

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘eşi kasten öldürme’ suçundan yargılanan İbrahim Yavuz, 25 Aralık 2019 tarihinde görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak olayda ilk haksız hareketin kim tarafından yapıldığının tespit edilememesi sanık lehine haksız tahrik sayılarak, cezası 24 yıla indirildi. 

Elif Kaya Yavuz'un ailesinin karara itirazı sonucu dosyayı değerlendiren Yargıtay, olayda haksız tahrik olmadığını belirterek kararı bozdu.

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası İbrahim Yavuz, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden yargılandı. Savunması için söz verilen İbrahim Yavuz, "Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmiyorum" dedi. Dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak İbrahim Yavuz'a haksız tahrik indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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#Kadın Cinayeti#Müebbet#İbrahim Yavuz

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