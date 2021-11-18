Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürmüştü! Tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Mert Hakandan Milli Takım ve Galatasaray sözleri Stefan Kuntza mesaj...Mert Hakan'dan Milli Takım ve Galatasaray sözleri! Stefan Kuntz'a mesaj...#Mert Hakan Yandaş
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
Yüz yüze eğitimde dikkat çeken 18 soru... Bakanlık rehberi güncellediYüz yüze eğitimde dikkat çeken 18 soru... Bakanlık rehberi güncelledi#Koronavirüs
Kayıp Müslüme için seferberlik Korkutan ihtimalKayıp Müslüme için seferberlik! Korkutan ihtimal#Müslüme Yağal
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
Maske tartışmasında kesin sonuç İlk kez kanıtlandı...Maske tartışmasında kesin sonuç! İlk kez kanıtlandı...#Koronavirüs
Başınıza gelebilir Otomobili olan herkesi ilgilendiriyorBaşınıza gelebilir! Otomobili olan herkesi ilgilendiriyor#Trafik Cezası
Neden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değilNeden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değil! #Natalie Wood
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
Paristeki nikaha katılmamıştı...Anne Tatlutuğdan bebeğe ilk yorumParis'teki nikaha katılmamıştı...Anne Tatlutuğ'dan bebeğe ilk yorum#Nurten Tatlıtuğ
İstiklaldeki bir simge tarihe karışıyor İşte Lebonun hikayesi...İstiklal'deki bir simge tarihe karışıyor! İşte Lebon'un hikayesi...#İstiklal Caddesi
HABERLERGündem Haberleri

Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürmüştü! Tutuklandı

#Kadın Cinayeti#Esra Maş#Hasan Maş
Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürmüştü Tutuklandı

Gaziantep'te çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı eşi Esra Maş'ı (31) tabancayla vurarak öldüren Hasan Maş (35), tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haberin Devamı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi Oğuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte yakınlarını ziyarete giden Hasan ve Esra Maş çifti arasında otomobilde tartışma çıktı. Boşanmak istediğini söyleyen Esra Maş, tartışma sırasında eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan Maş polis tarafından kısa sürede yakalandı. 5 çocuk annesi Esra Maş'ın cenazesi ise dün toprağa verildi.

"ESRA'YI ÖLDÜRME GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Hasan Maş’ın emniyetteki ifadesinde, "Sürekli benden ayrılmak istediğini söylüyor ve bu nedenle tartışıyorduk. Ailesini ziyarete giderken yine tartışmaya başladık. Otomobilde çocuklarımız da vardı. Tartıştığımız sırada Esra, bana bıçak çekti. Ben de kendimi koruma refleksiyle yanımdaki tabancayı ateşledim. Esra'yı öldürme gibi bir niyetim yoktu, her şey bir anda oldu. Çok pişmanım" dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Maş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Esra Maş#Hasan Maş

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret