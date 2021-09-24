Eşini çocuğunun gözü önünde öldürmüştü... Sözleri pes dedirtti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Eşini çocuğunun gözü önünde öldürmüştü... Sözleri pes dedirtti!

#Kadın Cinayeti#Adana#Cinayet
Eşini çocuğunun gözü önünde öldürmüştü... Sözleri pes dedirtti

Adana'da 13 yıllık eşi Tuğba Dursun’u (38), çocuğunun gözü önünde 5 bıçak darbesiyle öldüren Burhan Dursun (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dursun, ifadesinde, “Tuğba, ‘Sen bize bakamıyorsan, ben bize bakacak birisini bulurum’ dedi. Gururum incindi” diye konuştu.

Haberin Devamı

Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- Olay, 22 Eylül’de, saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde meydana geldi. Burhan Dursun, 3 çocuk annesi eşi Tuğba Dursun ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla, yatakta yatan eşini, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Boğazına 2, karnına 2 ve eline de 1 bıçak darbesi alan Tuğba Dursun, kanlar içinde yataktan düşerken, Burhan Dursun ise evdeki iki çocuğunu alıp evden kaçtı. Ablası Nimet K.’nin (42) Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki evine giden Burhan Dursun, çocuklarını bırakıp, “Hakkını helal et” dedi. Durumdan şüphelenen Nimet K.’nin ihbarı üzerine eve gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Burhan Dursun’u gözaltına aldı. Dursun'dan alınan anahtarla kapıyı açıp eve giren sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuğba Dursun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından ailesince cenazesi alınan Tuğba Dursun, toprağa verildi.

Eşini çocuğunun gözü önünde öldürmüştü... Sözleri pes dedirtti

Haberin Devamı




Emniyete götürülen Burhan Dursun ifadesinde, eşiyle 10 yıldır geçimsizlik yaşadıklarını, sürekli kavga edip barıştıklarını anlattı. Son 5 yıldır ise eşinin kendisine hakaret edip, onur kırıcı sözler söylediğini öne süren Dursun, “Tuğba, ben işteyken bakım yapar, ben geldiğimde ise kendisine hiç bakmazdı. Gece vardiyasında çalışırken sürekli WhatsApp’ta çevrim içi olduğunu görürdüm. Sürekli cep telefonuyla uğraşır, başkalarıyla konuşurdu” dedi.

Adanada korkunç olay Dehşet evine böyle girildi: Karısını bıçaklayarak öldürdü

İlgili Haber:Adana'da korkunç olay! Dehşet evine böyle girildi: Karısını bıçaklayarak öldürdü

'KAÇ KEZ BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Öldürdüğü eşinin dişinin ağrıdığını ve doktora ödeyecekleri parayı denkleştirmeye çalıştığını anlatan Burhan Dursun, “Tuğba, ‘Sen bize bakamıyorsan, ben bize bakacak birisini bulurum’ dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana ‘Baba’ diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım” diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Dursun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İlgili Haberler:

Bebeğe koronavirüs aşısı iddiasında yeni gelişme! Soruşturma başlatıldıEtrafındaki her şey yok oldu... Dünya 'mucize ev'i konuşuyor!Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması: Pazartesi günü yerleştirmeler sürecek
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Adana#Cinayet