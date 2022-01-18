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Eşini boğarak öldürüp boş araziye gömdü! 3 yıl sonra teslim oldu

#Artvin#Ardanuç#Kadın Cinayeti
Eşini boğarak öldürüp boş araziye gömdü 3 yıl sonra teslim oldu

Artvin’de F.K., eşi Sinem K.’yı boğarak öldürüp battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü. 3 yıl sonra suçunu itiraf ederek jandarmaya teslim olan F.K.'nin gösterdiği alanda, ekipler kadının cesedine ulaştı.

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Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Ardanuç ilçesine 2019 yılında çalışmak için gelen F.K., eşi Sinem K.’yı boğarak öldürdü. İddialara göre, Mayıs 2019'da çift arasında kıskaçlık yüzünden evde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.K., eşi Sinem K.’yı boğarak öldürdü daha sonra battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü.

Olayın ardından katil zanlısı eş, ilçeden taşınarak İzmir’e yerleşti. Aradan geçen üç yıl sonra F.K., güvenlik güçlerine teslim olarak suçunu itiraf etti.

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Eşini gömdüğü yeri göstermek için jandarma eşliğinde Artvin’in Ardanuç ilçesine getirilen katil zanlısı eşin gösterdiği yerde yapılan incelemede talihsiz kadının cesedine ulaşıldı.

Güvenlik güçlerinin nezaretinde Artvin Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde bulunan ceset, DNA tespiti yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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#Artvin#Ardanuç#Kadın Cinayeti

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