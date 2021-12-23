Eşini bıçaklayarak öldürmüştü... İkinci kez iyi hal ve tahrik indirimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektirDolar 11 lira seviyelerine geriledi... Bakan Nebati: Kur dengeye gelecektir#Dolar
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
Bakan Muştan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağızBakan Muş'tan net mesaj: Fırsatçılara göz açtırmayacağız#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
Aşıda yeni dönem Tek seferde tüm varyantlara karşı koruyacakAşıda yeni dönem! Tek seferde tüm varyantlara karşı koruyacak#Koronavirüs Aşısı
Omicronda kritik süre belli oldu... Bu semptomlara dikkatOmicron'da kritik süre belli oldu... Bu semptomlara dikkat!#Omicron
İstanbulda kar yağışı başladı Kentin birçok noktası beyaza büründüİstanbul'da kar yağışı başladı! Kentin birçok noktası beyaza büründü#Hava Durumu
Kırmızı kart sonrası sezonun transferi zora girdi Volkan Demirelin ardından ayrılık...Kırmızı kart sonrası sezonun transferi zora girdi! Volkan Demirel'in ardından ayrılık...#Caner Erkin
Akıllara durgunluk veren olay Evlerinin bahçesine giren aile şoke olduAkıllara durgunluk veren olay! Evlerinin bahçesine giren aile şoke oldu#Afyonkarahisar
Ve Omicronun gizemi çözüldü... İşte en şanssız grupVe Omicron'un gizemi çözüldü... İşte en şanssız grup#Omicron
Bitcoin hareketsiz kaldı Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenlerBitcoin hareketsiz kaldı! Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenler#Kripto Para
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
HABERLERGündem Haberleri

Eşini bıçaklayarak öldürmüştü... İkinci kez iyi hal ve tahrik indirimi

#Kadın Cinayeti#Bihter Yalçınsoy#Rahman Yalçınsoy
Eşini bıçaklayarak öldürmüştü... İkinci kez iyi hal ve tahrik indirimi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi Bihter Yalçınsoy'u (31) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Rahman Yalçınsoy'a, (37) kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı yerel mahkemede yine aynı ceza verildi. Kararın kendilerini yıktığını söyleyen Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, "Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diye susup, oturmayacağım. Tek istediğim adalet" dedi.

Haberin Devamı

Rahman Yalçınsoy, boşanma davalarının olduğu 8 Ekim 2020 tarihinde eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Bihter Yalçınsoy eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Bu sırada Rahman Yalçınsoy, 6 yıllık eşini 3 yerinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalçınsoy, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

'ALDATTI, ÜZERİME SALDIRDI'

Rahman Yalçınsoy, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkemede, Rahman Yalçınsoy verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Yalçınsoy'u, suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eşini bıçaklayarak öldürmüştü... İkinci kez iyi hal ve tahrik indirimi



Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

DAVA İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti. Bihter'in avukatı sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme başkanı, kararını açıkladı. Mahkeme, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

Eşini bıçaklayarak öldürmüştü... İkinci kez iyi hal ve tahrik indirimi



'BİR CANIN BEDELİ 15 YIL MI?'

Kararın kendilerini üzdüğünü belirten Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, "Çektiğim acının bedeli 15 yıl olamaz. Bir yaşamın bedeli 15 yıla mı eşdeğer? Ailecek psikolojimiz altüst oldu. Bunun bedelini kim ödeyecek? O adam kızımı öldürdü, geride kalanları da ölmekten beter etti. Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diyerek, susup oturmayacağım. Tek istediğim adalet" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Bihter Yalçınsoy#Rahman Yalçınsoy

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir