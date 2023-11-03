Eşini bıçaklayarak öldürdü, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Haberin Devamı

Olay dün Seferihisar Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen Neşe Keçkin (23), eşi A.K. (27) tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olan genç kadın, hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karısını bıçaklayan A.K. ise, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Haberin Devamı

Cinayet zanlısı A.K., dün akşam saatlerinde olay tatbikatı için cinayetin gerçekleştiği yer olan Seferihisar Adliyesine getirildi. Zanlının olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söylediği iddia edilirken, karısını nasıl öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı öne sürüldü. Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenilen A.K., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.