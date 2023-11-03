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Eşini bıçaklayarak öldürdü, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#İzmir
Eşini bıçaklayarak öldürdü, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 15:41

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşanma davası öncesi adliye bahçesinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan zanlının, olay tatbikatında cinayeti gözyaşlarıyla anlattığı ve karısını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Olay dün Seferihisar Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen Neşe Keçkin (23), eşi A.K. (27) tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olan genç kadın, hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karısını bıçaklayan A.K. ise, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Eşini bıçaklayarak öldürdü, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

 

OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

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Cinayet zanlısı A.K., dün akşam saatlerinde olay tatbikatı için cinayetin gerçekleştiği yer olan Seferihisar Adliyesine getirildi. Zanlının olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söylediği iddia edilirken, karısını nasıl öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı öne sürüldü. Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenilen A.K., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eşini bıçaklayarak öldürdü, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#İzmir

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