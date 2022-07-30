Eşini bıçakladı, utanmadan canlı yayın yaptı!

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Onur Aslan, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşi Rabia’yı karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi.