Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşini bıçakladı, utanmadan canlı yayın yaptı!

#Rabia Dağ Aslan#Onur Aslan#Bıçaklama

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı (22) bıçakla ağır yaralayan Onur Aslan (26), olayın ardından eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Onur Aslan'ın eşinin kendisinden boşanmak istemesi nedeniyle daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Onur Aslan, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşi Rabia’yı karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eşini bıçakladı, utanmadan canlı yayın yaptı


EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPTI

Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Haberin Devamı

Eşini bıçakladı, utanmadan canlı yayın yaptı


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rabia Dağ Aslan#Onur Aslan#Bıçaklama

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi görülmedi... 1948de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı

Böylesi görülmedi... 1948'de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı!

#Somerton Adamı
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Jawstan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor 12 gün süren dehşet...

Jaws'tan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor? 12 gün süren dehşet...

#Köpekbalığı Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi görülmedi... 1948de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı

Böylesi görülmedi... 1948'de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı!

#Somerton Adamı
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Jawstan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor 12 gün süren dehşet...

Jaws'tan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor? 12 gün süren dehşet...

#Köpekbalığı Saldırısı