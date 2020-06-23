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AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 01:55,Son Güncelleme:

Eşini bıçakla rehin aldı! Olaya jandarma müdahale etti

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Eşini bıçakla rehin aldı! Olaya jandarma müdahale etti
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişi, jandarmanın iknası sonucunda teslim oldu.

Bağyurdu Mahallesi'nde oturan S.Y. (29) ile eşi C.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y, jandarmayı arayıp ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarmanın geldiğini gören S.Y, eşini bıçakla rehin aldı. Jandarmanın yaklaşık 2 saat süren ikna çaba sonucu S.Y, eşini serbest bırakıp teslim oldu.

Olayda yara almayan C.Y, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

Daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen S.Y, gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Eşini bıçakla rehin aldı Olaya jandarma müdahale etti

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