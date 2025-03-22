Eşini bebeğini emzirirken bıçaklamıştı: Tutuklandı

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Olay, geçen çarşamba günü Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Adaş Sokak'ta meydana geldi. Evinde 4 aylık bebeğini emziren Zeynep Y., iddiaya göre yanına gelen eşi Abdülsamet Y., darbetti. Kaçarak yakındaki kayınvalidesinin evine sığınan Zeynep Y.'nin peşinden giden Abdülsamet Y., eşini sırtından 2 kez bıçakladı. 2 çocuk annesi Zeynep Y. kanlar içinde kalırken, Abdülsamet Y. olay yerinden kaçtı. Zeynep Y., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre tedavi altında bulunan Zeynep Y., , taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Abdülsamet Y.'nin serbest bırakılmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınan Abdülsamet Y., bu sabah çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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