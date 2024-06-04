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Eşini başkası ile görünce çılgına dönmüştü! Bir şok daha: Sınır dışı ediliyor

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#Bolu#Evlilik#Polis
Eşini başkası ile görünce çılgına dönmüştü Bir şok daha: Sınır dışı ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 17:07

Bolu'da, Irak uyruklu eşini sevgilisiyle evde yakalayan H.M. sınır dışı edildi. Irak uyruklu H.M. (27) kayınbiraderiyle birlikte gittiği evinde, I.H.’yi (33), A.M. (27) isimli erkekle birlikte görmüştü. H.M.'nin saldırdığı A.M., 3’üncü kattaki balkondan atlamıştı. H.M., kayınbiraderi ve sonradan olayı duyup gelen A.M.’nin babası polise taşkınlık çıkarınca gözaltına alınmıştı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Semerkant Mahallesi Akıncı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti. Eve kayınbiraderiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü. Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. H.M.., İ.H. ile kardeşi gözaltına alındı. Durumu öğrenen A.M.'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.

HEM ALDATILDI HEM SINIR DIŞI EDİLDİ

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Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şahıslardan H.M., kayınbiraderi ve A.M.'nin babası "düzeni bozmak" suçlamasıyla sınır dışı edildi. Evde sevgilisiyle basılan İ.H. ile sevgilisi A.M. ise Bolu'da kaldı.

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Eşini başkası ile görünce çılgına dönmüştü Bir şok daha: Sınır dışı ediliyor

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#Bolu#Evlilik#Polis

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