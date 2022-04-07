Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşini baltayla katletmişti! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

#İzmir#Kadın Cinayeti#Sevgi Polat
Eşini baltayla katletmişti Ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir'de, eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat'ın (54) tutuklu yargılandığı davada mütalaa veren savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

Haberin Devamı

Buca ilçesinde 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat, 26 Kasım 2019'da, Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yakup Polat, eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirdi, polisi arayan Yakup Polat ise eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekipler, Polat'ı gözaltına aldı. Sevgi Polat'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, Yakup Polat ise tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Polat, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada olayı hatırlamadığını söyledi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporla ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

'HEPİMİZ YORULDUK, BİR AN ÖNCE KARAR ÇIKSIN'

Tutuklu sanık Yakup Polat'ın yargılanmasına İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki avukatı Fatma Nur Taramış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile Polat çiftinin çocukları Melihcan Polat katıldı. Sanık avukatları ise mazeret bildirdi. Müşteki avukatları, sanık avukatlarının mazeret bildirip, süreci uzattıklarını söyledi. Duruşmada Melihcan Polat, "Bu süreç çok uzadı. Kardeşlerimle beraber hepimiz çok yorulduk. Bir an önce karar çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Şiddet uygulayan eşini öldürmüştü Beraat kararı bozuldu, 15 yıl hapis cezası verildiŞiddet uygulayan eşini öldürmüştü! Beraat kararı bozuldu, 15 yıl hapis cezası verildiHaberi görüntüle

Konuşmaların ardından esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyleyen savcı, ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık Yakup Polat'ın, Sevgi Polat'ı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını talep etti. Mütalaanın okunmasıyla mahkeme heyeti, sonraki celsede sanık avukatlarının salonda hazır bulunmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Kadın Cinayeti#Sevgi Polat

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın