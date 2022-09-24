Eşini, baldızını ve kayınbiraderinin eşini öldürmüştü! Giresun'daki katliamda yeni detaylar ortaya çıktı

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Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Nuri Çamur, bir süre önce evi terk eden 1 yıllık eşi Dilek Çamur ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evde bulunan baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu araya girmek istedi.

Yanındaki tabancasını çeken Nuri Çamur, eşi Dilek ile baldızı ve kayınbiraderinin eşine peş peşe ateş etti. Nuri Çamur, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup intihara kalkıştı.

Nuri Çamur, Dilek Çamur

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ancak Dilek Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nuri Çamur'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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BOŞANMA DAVASINI DUYUNCA KATLİAM YAPMIŞ

Nuri Çamur’un birkaç gün önce eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendiği, bu nedenle konuşmak için de kayınbiraderinin evine gittiği, çıkan tartışmada da silahını çekip ateş ettiği belirtildi. Nuri Çamur'un daha önce de eşini tehdit ettiği, evine dönmeye zorladığı ifade edildi.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Dilek Çamur ile kız kardeşi Ayşe Kılıç, Espiye ilçesi Kurugeriş köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Damla Çubukçu'nun cenazesinin ise götürüldüğü İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.

Damla Çubukçu

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KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA MERDİVENLERDEN YUVARLANMIŞ

Olayın yaşandığı sokakta iş yeri bulunan Ayşe Taş, silah sesleri üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Silah seslerinden kısa süre sonra bir kadın merdivenlerden aşağıya doğru yuvarlandı. Kucağında 2,5 yaşlarında bir erkek çocuğu vardı. Biz çocuğu hemen kadının kucağından aldık. Çocuğa kan bulaşmıştı. Ama yaralı değildi. Sadece düşmeden kaynaklı kaşında bir yara izi vardı. Çocuğun üzerinden kanları temizledik. Bisküvi falan aldık çocuğa. Yeni kıyafetler aldık. Sonra çocuğu emniyet görevlilerine teslim ettik. Kadın eşi ile anlaşmazlık yaşayınca buraya abisinin evine gelmiş" ifadelerini kullanmıştı.