Eşini 'bakımsız' olduğu için öldürmüştü! 24 yıl hapsi istendi

İzmir Ödemiş’te yaşayan Filiz Tekin (39) 9 Aralık’ta hastaneye kaldırıldı. 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tekin, 14 Aralık’ta hayatını kaybetti. Tekin’in organları 5 hastaya umut oldu. Tekin’in ‘bakımsız’ olduğu iddiasıyla eşinin şiddetine uğradığı ve darp sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Olaydan sonra Tekin’in vücudunda morluklar tespit edildi. Soruşturma kapsamında Tekin’in eşi İbrahim Tekin tutuklandı.

TAKDİR MAHKEMENİN

İbrahim Tekin’in tutukluluğu devam ederken olayla ilgili iddianame hazırlandı. Filiz Tekin’in vücudunda ekimozlar olduğu, ancak Adli Tıp raporuna göre kesin ölüm sebebinin beyin zarları ve dokusu enfeksiyonu (menenjit) olduğu belirtildi. İbrahim Tekin’in eşine şiddet uyguladığı yönündeki tanık beyanları da iddianamede yer aldı. İbrahim Tekin ise savunmasında eşine şiddet uygulamadığını iddia etti. Tanık beyanlarında çelişkiler olduğu belirtilen iddianamede sanık ibrahim Tekin ile ilgili, ‘üzerine atılı suçların oluşup oluşmadığının takdir yetkisinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği’ ifadesi kullanıldı. Mahkemeye sunulan iddianame sonucunda Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İbrahim Tekin hakkında ‘kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme’ ve ‘eşe karşı eziyet’ suçlarından 15 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.