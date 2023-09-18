Eşini 32 yerinden bıçaklayan bu caniye ibretlik ceza verilsin

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İstanbul Üsküdar’da eşi Yunus Yıldırım ile yaşayan Merve Veziroğlu, sosyal medyada çektiği videolarla ünlüydü. Merve Veziroğlu daha önce iki kez şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden şikâyetçi olmuş ancak evliliğini bitirmemişti. Çift 5 Ağustos sabahı yine tartıştı. Merve Veziroğlu tartışmanın uzamaması için kahvaltı hazırladı ve eşini çağırdı. Ancak kahvaltı sofrasında çift bir kez daha tartıştı. Yunus Yıldırım eline aldığı bıçağı Merve Veziroğlu’na 32 kez sapladıktan sonra polisi aradı. Polisin yerde kanlar içinde bulduğu Merve Veziroğlu hemen hastaneye kaldırıldı. Merve Veziroğlu tedavisinin ardından yaşadıklarını anlattığı videosunu sosyal medya hesabından “Işığımı söndürmek isteyenlere cevap” başlığıyla yayınladı. Merve Veziroğlu kâbus gibi günlerini şöyle anlattı:

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‘İÇERİ ATTIRAMAZSIN’

“Defalarca boşanmak istediğimi söyledim. Bana, ‘Ben seninle kağıt üzerinde boşanırım, kendimi 5 ay unuttururum, geri döndüğümde de seni temizlerim. Beni içeri attıramazsın. Maksimum uzaklaştırma aldırırsın. Bütün kadın cinayetlerinde herkes uzaklaştırma alıyor zaten’dedi. Olaydan bir gün önce işten ayrılmıştı. Sabah kalktığımda bir videoya yapılan yoruma çok sinirlendi. Ben de kalktım, dedim ki senin en sevdiğin kahvaltıyı hazırlayayım ki mutlu ol. İki saat boyunca sadece beni aşağıladı, kötüledi. Ardından bir elinde telefonum, diğerinde kahvaltı hazırladığım bıçakla geldi. ‘Burada seni öldüreceğim ve bütün kadınlara ibret olacaksın’ dedi. Çok yalvardım ama gözü dönmüştü.

‘VAR OLMAMI KISKANDI’

Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemin ve babamın hayatta olmasını kıskandı, parlayan bir insan olmamı kıskandı. İnsanlar tarafından sevilmemi kıskandı. Benim var olmamı kıskandı. Benim gibi şiddet gören tüm kadınlar adına bizim yanımızda olun. Adalet sağlansın.”