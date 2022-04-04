Eşini 3 çocuğunun gözü önünde bıçakladı

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Batman merkeze bağlı Meydan Mahallesi'nde iddiaya göre Devran Ergün, bir süre önce boşandığı ve oğluyla yürüyen Sevda Ergün ile karşılaştı. Devran Ergün, bir süre tartıştığı Sevda Ergün’ü çocuğunun gözü önünde 3 yerinde bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devran Ergün kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Sevda Ergün ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devran Ergün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Sevda Ergün’ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.