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Eşini 22 kez bıçaklayıp öldüren, kayınvalidesini 5 yerinden bıçaklayıp yaralayan caniye ağırlaştırılmış müebbet

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#İZMİR#Metin Aydoğdu#Cansu Aydoğdu
Eşini 22 kez bıçaklayıp öldüren, kayınvalidesini 5 yerinden bıçaklayıp yaralayan caniye ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:00

İZMİR Konak’ta Metin Aydoğdu (44), 20 Mayıs 2022’de, evi terk eden, boşanma davaları süren eşi Cansu Aydoğdu’nun (32) kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik’in (49) evine gitti.

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İZMİR Konak’ta Metin Aydoğdu (44), 20 Mayıs 2022’de, evi terk eden, boşanma davaları süren eşi Cansu Aydoğdu’nun (32) kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik’in (49) evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu ile annesi Nedime Geyik’i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Yaralılardan Cansu Aydoğdu kurtarılamadı. Ağır yaralanan Geyik, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Metin Aydoğdu ise tutuklandı. 

Eşini 22 kez bıçaklayıp öldüren, kayınvalidesini 5 yerinden bıçaklayıp yaralayan caniye ağırlaştırılmış müebbet
Metin Aydoğdu

BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE GELMİŞ

İddianamede, Metin Aydoğdu’nun belinden çıkardığı bıçakla Nedime Geyik’i 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, yatak odasına kaçmaya çalışan eşi Cansu Aydoğdu’yu da yanına gidip bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü belirtildi.

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Eşini 22 kez bıçaklayıp öldüren, kayınvalidesini 5 yerinden bıçaklayıp yaralayan caniye ağırlaştırılmış müebbet
Cansu Aydoğdu

Davanın, İZMİR 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, önceki gün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık Aydoğdu’yu, eşi Cansu Aydoğdu’yu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesi Nedime Geyik’i yaralamaktan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırdı, cezada haksız tahrik ve takdir indirimi hükümlerini de uygulamadı. 

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#İZMİR#Metin Aydoğdu#Cansu Aydoğdu

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