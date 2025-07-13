×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Yeşilyurt#Polis
Eşini 20den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 23:05

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ö.Y., 2 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşini 20den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu. Bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Yeşilyurt#Polis

BAKMADAN GEÇME!