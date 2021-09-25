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Eşini 16 yerinden bıçaklayan cani için savcıdan indirim talebi: Gönüllü vazgeçti

#Öznur Sazlar#Harun Sazlar#Ceza
Eşini 16 yerinden bıçaklayan cani için savcıdan indirim talebi: Gönüllü vazgeçti

Boşanma aşamasında olduğu Öznur Sazlar’ı, 16 yerinden bıçakla ağır yaralayan ve 17 yıl hapis cezası alan Harun Sazlar için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, indirim istedi. Savcı, mütalaasında Sazlar’ın bıçaklı saldırıdan ‘gönüllü vazgeçtiğini’ kaydedip, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama’dan ceza alması gerektiğini belirtti.

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Engin ÖZMEN / DHA- ESKİŞEHİR’de, boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi Öznur Sazlar'ı (46) çıkan tartışmada 16 yerinden bıçakla ağır yaralayan Harun Sazlar, tutuklu yargılandığı Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘tehdit’ suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Harun Sazlar hakkında ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimi uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Eşini 16 yerinden bıçaklayan cani için savcıdan indirim talebi: Gönüllü vazgeçti

SAVCIYA GÖRE PİŞMAN OLMUŞ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davada savcı, sanık Harun Sazlar hakkındaki mütalaasını açıkladı. Yerel mahkemenin verdiği ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ cezasının kaldırılarak, ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama’ suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtilen mütalaada, şu ifadelere yer verildi: “Sanık elindeki bıçağı havaya kaldırmış boğazıma doğru indirmekteyken ve diğer eliyle de benim ağzımı kapatmış haldeyken göz göze geldik, 'Harun yapma dedim, bu esnada sanık beni bıraktı' şeklindeki beyanları, eyleminden Öznur Sazlar'ın ricasıyla nedametle (pişmanlıkla) vazgeçtiği anlaşılan sanığın kullanımındaki cep telefonu hattından hemen 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat'ı arayarak getirtilen ses kayıtlarına göre, eşini bıçakladığını, sağlık durumundan endişe ettiğini bildirerek yardım istemesi, bıçak darbelerinden sadece birinin hayati tehlikeye yol açması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçun icrai hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabulünün gerektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın olay tarihinde resmi nikâhlı eşi olan Öznur Sazları yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilmektedir.”

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#Öznur Sazlar#Harun Sazlar#Ceza