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Eşini 15 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, kendini vurmuş

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#DENİZLİ#Polis#Cinayet
Eşini 15 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, kendini vurmuş
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 15:34

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün evde tartıştığı eşi Arzu Tutal'ı (48) tabancayla vurarak öldüren ardından da kendini başından vurarak intihar girişiminde bulunan Hıdır Tutal'ın (50) cinayeti 15 yaşındaki kızının önünde işlediği ortaya çıktı. Tutal'ın kendisine engel olmak isteyen kızı B.T.'yi itip, silahını ateşlediği belirlendi.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında İncilipınar Mahallesi 1197 Sokak’ta meydana geldi. Servis şoförü olan Hıdır Tutal ile iki çocuk annesi eşi Arzu Tutal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine tabancasını alan Hıdır Tutal, kendisini engellemek isteyen eşi Arzu Tutal'a peş peşe ateş etti. Arzu Tutal başı ve göğsüne isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eşini 15 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, kendini vurmuş

Evin kapısına polis gelmesiyle Hıdır Tutal, aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla içeriye girdi. Acil sağlık ekibi, Arzu Tutal'ın hayatını kaybettiğini, Hıdır Tutal'ın ise hayatta olduğunu belirledi. Hıdır Tutal, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tedavisi süren Tutal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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EŞİNİ ÖLDÜKTEN SONRA KIZINI DIŞARI ÇIKARMIŞ

polis, olayın ardından çiftin 15 yaşındaki kızı B.T.'nin pedagog eşliğinde ifadesine başvurdu. B.T.'nin ifadesinden olayın gözü önünde işlendiği ortaya çıktı.

B.T., ifadesinde tabancasını alan babasına engel olmak istediğini ancak kendisini itip yere düşürdüğünü ardından da peş peşe annesine ateş ettiğini söyledi. B.T., ifadesinde babasının daha sonra kendisini dışarı çıkarıp, kapıyı kilitledikten sonra intihar girişiminde bulunduğunu da anlattı.

Öte yandan, Arzu Tutal'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tutal, Güney ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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#DENİZLİ#Polis#Cinayet

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