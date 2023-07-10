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Eşini 10 el ateş ederek öldürmüştü: Tutuklandı

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#Cinayet#Aysel Ekici#Murat Ekici
Eşini 10 el ateş ederek öldürmüştü: Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 13:56

Batman'da tartıştığı eşi Aysel Ekici'yi (37), tabancayla 10 el ateş ederek öldüren Murat Ekici (42), tutuklandı.

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Olay, 8 Temmuz'da akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Ekici ile eşi Aysel Ekici arasında tartışma çıktı. Bu sırada Murat Ekici, eşine tabanca ile 10 el ateş etti. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekici, kurtarılamadı. Cenaze, otopsi sonrası kadının ailesinin yaşadığı Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Gözaltına alınan Murat Ekici ise ifadesinde, ailevi bir mesele nedeniyle tartıştıklarını, sinirlendiği için tabancasını ateşlediğini söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ekici, tutuklandı. 

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#Cinayet#Aysel Ekici#Murat Ekici

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