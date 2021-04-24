Eşine ve oğluna 10 ay hapis

İstanbul Beyoğlu’nda aynı apartmanda yaşayan Mehmet Akbaşoğlu ile ablası Şaylan Akmen arasında sorunlar yaşanıyor ve bu nedenle Mehmet Akbaşoğlu zaman zaman il dışındaki çocuklarının yanına gidiyordu. 22 Mayıs 2019 günü, Mehmet Akbaşoğlu’nun evindeki alarm sisteminden uyarı alan polisler eve gidince karşılarında Şaylan Akmen’i buldu. Şaylan Akmen, polislere, dairenin kendisine ait olduğunu, dairenin kilidini değiştirdiklerini ve boş olduğunu söyledi. Polisin haber verdiği Mehmet Akbaşoğlu, Emniyet’e giderek, kız kardeşi Şaylan Akmen ile yeğeni Aydan Asur Dağdeviren’den şikayetçi oldu. Akbaşoğlu şikâyetinde, “Evde kalan eşyaların bir kısmını aldım. Geri kalanı ile gizli bölmeli dolabın içindeki para ve değerli ziynet eşyalarımın bulunduğu kasanın olmadığını fark ettim. Bu nedenle ablam ile yeğenimden şikâyetçiyim” dedi.

HIRSIZLIKTAN BERAAT

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Şaylan Akmen ile oğlu Aydan Asur Dağdeviren’e hırsızlık suçundan beraat, konut dokunulmazlığını ihlalden ise 10’ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezaları hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

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