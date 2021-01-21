MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı... Ve tutuklandı!
GeriGündem Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı... Ve tutuklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 08:00 | Son Güncelleme:

Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı... Ve tutuklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı... Ve tutuklandı!
Abone Olgoogle-news

Geçen hafta Konya'dan gelen haber herkesi şok etmişti. Sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A.'yı ve 1.5 yaşındaki kızı Eylül'ü sıcak su dökerek haşlayan oto tamircisi Ali. A. tutuklandı.

Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan Ali A. kendisini uyandıran eşi Rukiye A.'ya kızdı.

Rukiye A. yer sofrasında oturduğu sırada eşi Ali A. üzerine su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu döktü.

Olay yerinde bulunan kızları Eylül A. ile Rukiye A. yaralanırken tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı... Ve tutuklandı

Gözaltına alınana Ali A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Ali A. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını haşladı: Kazara oldu
Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını haşladı: Kazara oldu
1,5 yaşındaki kızı ve eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı
1,5 yaşındaki kızı ve eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle