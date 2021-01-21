Eşine ve kızına dehşeti yaşatmıştı... Ve tutuklandı!
Geçen hafta Konya'dan gelen haber herkesi şok etmişti. Sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A.'yı ve 1.5 yaşındaki kızı Eylül'ü sıcak su dökerek haşlayan oto tamircisi Ali. A. tutuklandı.
Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan Ali A. kendisini uyandıran eşi Rukiye A.'ya kızdı.
Rukiye A. yer sofrasında oturduğu sırada eşi Ali A. üzerine su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu döktü.
Olay yerinde bulunan kızları Eylül A. ile Rukiye A. yaralanırken tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınana Ali A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye A.'nın avukatının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.
Ali A. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
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