Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldüren sanığa 25 yıl hapis

Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi’nde geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayda, Yunus Öner, eşine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’un evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Öner yanında getirdiği pompalı tüfek ile eniştesine 5 el ateş etti. Eşref Santur, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki pompalı tüfekle evden çıkan Yunus Öner, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Öner hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.



‘KEŞKE DEVLETE HABER VERSEYDİM’



Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yunur Öner ile ölen Eşref Santur’un yakınları ve avukatlar katıldı. Son savunmasını yapan Öner, pişman olduğunu söyleyerek, “Ailemi korumak için yaptım. Eniştemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Keşke eniştemle aramızdaki sorunu devlete haber verseydim. Keşke bu durumlara gelmeseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti sanık Yunus Öner’i iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada, haksız tahrik indirimi uygulanmadı.