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Eşine taciz sanığını adliye çıkışı otomobilinde vurdu

#Kayseri#Cinsel Taciz#Silahlı Saldırı
Eşine taciz sanığını adliye çıkışı otomobilinde vurdu

Kayseri'de İ.A., eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35), adliye çıkışı otomobilinde tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Özcan, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli İ.A. ise polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. İ.A.'nın eşi Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kızıyla birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi.

Eşine taciz sanığını adliye çıkışı otomobilinde vurdu

Baba-kız adliye önünden hareket edecekleri sırada İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda Özcan tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kızı yara almadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özcan'ı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

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Olayın şüphelisi İ.A. ise, firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Eşine taciz sanığını adliye çıkışı otomobilinde vurdu

Gözaltına alınan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, polis merkezine götürüldü.

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#Kayseri#Cinsel Taciz#Silahlı Saldırı

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