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HABERLERGündem Haberleri

Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı

#Adana#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı

Adana’da boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan ve kayınbabasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaralayan şahsa sokakta linç girişimi görüntüleri ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 26 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, Sarıçam'ın Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan Veysel A. (52), anlaşmazlık yaşadığı 28 yıllık eşi Döndü A.’ya (50) şiddet uygulamaya başladı. Sürekli dayak yediğini öne süren kadın, 4 ay önce eşinden boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine Döndü A. ise polis merkezine giderek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Kayınbabasının evine giden Veysel A., kayınbiraderi Fatih Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Veysel A., Fatih Y.’yi bıçakla yaraladı. Daha sonra kaçmaya başlayan Veysel A., Fatih Y.’nin yakınları tarafından yakalanarak sokak ortasında taş ve sopalarla darp edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığılırken, 4 zanlı şahsa vurmaya devam etti.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dayakçı kocaya linç girişiminin ise güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü. Zanlılar serbest kaldı. Dayak yiyen koca ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

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#Adana#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı

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