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Eşine saldırıp polise direnen zanlı firari çıktı

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#İzmir#Bornova#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:31

İzmir'in Bornova ilçesinde eşine şiddet uygulayan bir kişi polis ekiplerine ikna olmamakta direndi. Daha sonra ekipler tarafından yapılan GBT sorgusuna zanlının 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

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Olay, 10 Haziran günü Bornova ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir adamın bir kadını darp ettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşine şiddet uygulayan M.Y.’yi sakinleştirmeye çalıştı.

O sırada saldırgan polislerin üstünü yürüyerek küfürler savurunca ekipler M.Y.’yi gözaltına almak istedi. Polislere teslim olmamakta direnen zanlı, biber gazının kullanılmasının ardından etkisiz hale getirildi. O anlar AVM’de bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan M.Y.’nin ‘kasten adam öldürme ve silahla yağma’ suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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#İzmir#Bornova#Kadına Şiddet

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