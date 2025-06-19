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Sen nasıl bir babasın! Eşine öfkelendi, hıncını 4 aylık bebeğinden çıkarmaya kalktı

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#Baba#Çocuk#Bebek
Sen nasıl bir babasın Eşine öfkelendi, hıncını 4 aylık bebeğinden çıkarmaya kalktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 13:40

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tolgahan T. (38), tartıştığı eşinin evden ayrılmasının ardından 4 aylık oğulları K.A.T.'yi 3'üncü kattan atmaya kalktı. Polisin 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, itfaiye merdiveni ile girilen evde baba etkisiz hale getirildi. Durumu iyi olan bebekse annesine teslim edildi.

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Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'taki evinde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Şirin T., 4 aylık erkek bebekleri K.A.T.'yi evde bırakarak, annesinin yanına gitti.

Sen nasıl bir babasın Eşine öfkelendi, hıncını 4 aylık bebeğinden çıkarmaya kalktı

Duruma sinirlenen Tolgahan T., bebeği kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sen nasıl bir babasın Eşine öfkelendi, hıncını 4 aylık bebeğinden çıkarmaya kalktı

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Polis, kucağında bebeğiyle penceredeki Tolgahan T.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, polis ekipleri operasyon düzenleme kararı aldı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yere şişme yatak serdi. Mahalleli de babayı ikna çalışmalarını endişe içinde izledi.

Sen nasıl bir babasın Eşine öfkelendi, hıncını 4 aylık bebeğinden çıkarmaya kalktı

OPERASYONLA KURTARILDI

Eve kapıdan girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T.’nin kapının arkasını koltuklarla kapatması sonrası güçlük yaşadı. İtfaiye merdiveni ile pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T.'yi ikna çabalarını sürdürdü.

Sen nasıl bir babasın Eşine öfkelendi, hıncını 4 aylık bebeğinden çıkarmaya kalktı

Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve girmeyi başaran ekipler, Tolgahan T.'yi etkisiz hale getirip bebeği kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi.

Sen nasıl bir babasın Eşine öfkelendi, hıncını 4 aylık bebeğinden çıkarmaya kalktı

Bebeğine kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Tolgahan T., polis merkezine götürüldü. 

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Sen nasıl bir babasın Eşine öfkelendi, hıncını 4 aylık bebeğinden çıkarmaya kalktı

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#Baba#Çocuk#Bebek

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