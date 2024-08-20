Eşine mesaj atan dönerciyi bankada silahla vurdu! Olay anı kameraya böyle yansıdı

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Olay, 15 Ağustos’ta 19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Dönerci dükkanı işleten Halit Hoşaf ile sanayi sitesinde hurdacılık yapan Sadık Öztürk, bankadaki veznenin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Sadık Öztürk, Halit Hoşaf'ı tabancayla karnından ve bacağından ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Hoşaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Hoşaf'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hoşaf’ın, Sadık Öztürk’ün eşine mesaj attığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı öne sürüldü.

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Olaydan sonra kaçan Sadık Öztürk, bugün avukatıyla birlikte polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu arada olay, bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.