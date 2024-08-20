×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşine mesaj atan dönerciyi bankada silahla vurdu! Olay anı kameraya böyle yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Silahlı Saldırı#Banka#Samsun
Eşine mesaj atan dönerciyi bankada silahla vurdu Olay anı kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 16:06

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bankada tartıştığı dönerci Halit Hoşaf’ı (43) tabancayla vurarak yaralayan Sadık Öztürk (41), polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Öztürk, tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın, Hoşaf’ın, Sadık Öztürk’ün eşine attığı mesaj nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Olay, 15 Ağustos’ta 19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Dönerci dükkanı işleten Halit Hoşaf ile sanayi sitesinde hurdacılık yapan Sadık Öztürk, bankadaki veznenin önünde tartışmaya başladı.

Eşine mesaj atan dönerciyi bankada silahla vurdu Olay anı kameraya böyle yansıdı

Tartışmanın büyümesi ile Sadık Öztürk, Halit Hoşaf'ı tabancayla karnından ve bacağından ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Hoşaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Hoşaf'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hoşaf’ın, Sadık Öztürk’ün eşine mesaj attığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

Eşine mesaj atan dönerciyi bankada silahla vurdu Olay anı kameraya böyle yansıdı

Olaydan sonra kaçan Sadık Öztürk, bugün avukatıyla birlikte polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu arada olay, bankanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silahlı Saldırı#Banka#Samsun

BAKMADAN GEÇME!