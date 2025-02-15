×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşine kızıp başka araçlara çarpan kadının otomobili trafikten men edildi

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Polis#Ceza
Eşine kızıp başka araçlara çarpan kadının otomobili trafikten men edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 19:48

Denizli'de tartıştığı eşinin bulunduğu iş yerine otomobille girip diğer araçlara zarar veren ehliyetsiz kadın sürücüye 18 bin 678 lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Z.M, tartıştığı eşi H.M'nin bulunduğu Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki oto aksesuar dükkanına gitti.

İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.M, 20 AER 392 plakalı otomobiliyle eşinin ve iş yerindeki diğer müşterilerin araçlarına defalarca çarptı.

H.M. eşinin aracının camını kırarak durdurmaya çalıştı ancak Z.M. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ehliyetsiz araç kullanan Z.M'ye 18 bin 678 lira ceza kesti, aracı ise trafikten men etti.

Öte yandan yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Polis#Ceza

BAKMADAN GEÇME!