Eşine kızıp başka araçlara çarpan kadının otomobili trafikten men edildi

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Alınan bilgiye göre, Z.M, tartıştığı eşi H.M'nin bulunduğu Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki oto aksesuar dükkanına gitti.

İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.M, 20 AER 392 plakalı otomobiliyle eşinin ve iş yerindeki diğer müşterilerin araçlarına defalarca çarptı.

H.M. eşinin aracının camını kırarak durdurmaya çalıştı ancak Z.M. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede ehliyetsiz araç kullanan Z.M'ye 18 bin 678 lira ceza kesti, aracı ise trafikten men etti.

Öte yandan yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.