×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Korku dolu anlar! Eşine kızdı, evi ateşe verdi

Güncelleme Tarihi:

#Uzaklaştırma Kararı#Kades Uygulaması#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 12:42

Karaman’da korku dolu anlar yaşandı. Öfkeli bir koca, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşinin kaldığı evin çatısını ateşe verdi.

Haberin Devamı

Karaman’da öfkeli bir koca eşinin kaldığı evin çatısını ateşe verdi. Olay, Hürriyet Mahallesi 1545. Sokak’taki 2 katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, M.G (37) isimli koca uzaklaştırma kararı alan eşi K.G.’nin kaldığı eve geldi. Eşiyle arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında öfkelenen koca M.G. evin çatısını ateşe verdi.

KADES UYGULAMASINA BASARAK YARDIM İSTEDİ

Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden kadın KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedi.  Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler evin çatısının yandığını görünce adrese itfaiye istedi. Korkarak evinden dışarıya çıkamayan kadınsa ekipler tarafından evden dışarıya çıkarıldı.

Korku dolu anlar Eşine kızdı, evi ateşe verdi

Haberin Devamı

ÖFKELİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Dumandan etkilenen öfkeli koca olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Ambulansta kontrolden geçirilen koca daha sonra polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzaklaştırma Kararı#Kades Uygulaması#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!