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Eşine kâbusu yaşatmıştı! 'Yaralama değil öldürmeye teşebbüs'

#Darp#Khadijeh Khodajou#Bıçaklı Saldırı
Eşine kâbusu yaşatmıştı Yaralama değil öldürmeye teşebbüs

İzmir'de İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'u (25) darbedip, bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Tekin Yaşmin'in 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nden döndü. Mahkeme heyeti, olayı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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Olay, 18 Eylül günü saat 19.30 sıralarında, Kazım Dirik Mahallesi 370'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alkol ve uyuşturucu kullanan Tekin Yaşmin (27) ile eşi Khadijeh Khodajou arasında tartışma çıktı. Yaşmin, 1'i engelli 2 çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu darbetti ardından da mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Khodajou, balkona kaçtı. Peşinden giden Yaşmin, burada da şiddete devam edip, kadının başına sehpayla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşmin, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşmin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Khodajou'nun darbedildiği anların ise komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Eşine kâbusu yaşatmıştı Yaralama değil öldürmeye teşebbüs


SEHPA İLE DARP İDDİANAMEDE

Tekin Yaşmin hakkında 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı. İddianamede, tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bu sırada Yaşmin'in eline meyve bıçağı alarak Khodajou'nun yüzüne ve sol bacağına doğru hamle yaparak yaraladığı belirtildi. Khodajou'nun, kendisini yaralamasını engellemek amacıyla kolunu tutarak, elinden bıçağı almaya çalıştığı Yaşmin'in elinde kesikler oluştuğu kaydedildi. Olayın devamında Yaşmin'in, elini bırakması için Khodajou'nun kolunu ısırdığı belirtildi. Yaşmin'in ardından yardım istemek için balkona çıkan eşi Khodajou'nun başına, karnına ve sırtına elindeki beyaz renk sehpa ile defalarca vurduğu da iddianamede yer aldı. İddianame, Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'KARAR MEMNUNİYET VERİCİ'

İddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme heyeti, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmasını istedi. Asliye Ceza Mahkemesi ayrıca Yaşmin'in tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Khadijeh Khodajou'nun avukatları İslam Gezer ve Elif Büşra Berber, Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'görevsizlik' kararının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Dosya, içindeki video ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde bu kararın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

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#Darp#Khadijeh Khodajou#Bıçaklı Saldırı

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