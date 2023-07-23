Eşine evde değil Instagram’da yaklaşamayacak

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Ankara’da, dava dosyasına göre, Emrah K. ve Başak K. çifti, Ankara 29. Aile Mahkemesi’ne çekişmeli boşanma davası açtı. Genç kadın, tazminat talebinin yanı sıra, 3 bin TL’lik tedbir nafakası talebinde bulundu. Başak K., nafaka talebinde bulunurken, eşinin Instagram hesabında yayınladığı ve “Yunan adalarında tatil yaptığını” gösteren fotoğrafları delil olarak sundu. Mahkeme de tedbir nafakası talebini kabul etti.

‘KÖTÜYE KULLANIYOR’ İDDİASI

Emrah K. da, avukatı Buket Derya Karaman aracılığıyla hükmedilen tedbir nafakasına itiraz etti. Başvurusunda, genç kadının çalışabilecek durumda olduğu halde çalışmadığı, bu dilekçenin sunulduğu aşamada dahi Marmaris’te tatil yaptığı savunularak, “Bu durumda davacının işsiz ve ailesinin yardımına muhtaç bir hayat sürdüğü iddiası da gerçek dışıdır. Davacı sadece müvekkile duyduğu kişisel hırsı sonucunda, ülkemizde zor durumda olan ve eşi tarafından çalıştırılmayan kadınlar için getirilen tedbir nafakası kurumunu kötüye kullanmaya çalışmaktadır. İtiraz dilekçemiz doğrultusunda nafakanın kaldırılması gerekmektedir” denildi.

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İtiraz başvurusunda, genç kadının dosyaya sunduğu delillerin Emrah K.’nin Instagram hesabından alındığına da dikkat çekilerek, “Oysa ki kişinin sosyal medya hesaplarından rızası olmadan fotoğraflarının alınması ve sunulması yasadışı delil elde etme niteliğindedir. Müvekkil davacıyı engellediği halde bu fotoğraflara ulaşılması da özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri yayma suçu oluşturmakta olup suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır. Bu doğrultuda dava dosyasına sunulan fotoğrafların nafaka talebine delil oluşturmayacağı da sabittir. Zira tatil masrafları 6 ay önce ödenmiştir. Davacının tek taraflı ve delile dayanmayan talebi ile nafakaya hükmedilmesi kabul edilemeyecektir” görüşü savunuldu.

MAHKEMEDEN KORUMA TALEP ETTİ

“Müvekkilin tüm özel hayatının davacı tarafından yasadışı şekilde izlenmesi ve delil oluşturulmaya çalışılması karşısında uzaklaştırma talep etme gereği duyulduğu” anlatılan dilekçede, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kapsamı, sadece kadınları değil şiddet mağduru olma tehlikesi altındaki erkekleri de kapsamaktadır. Müvekkilim, yaşamış olduğu bu psikolojik şiddet sonucunda fiziksel şiddete uğramasına fırsat tanınmadan davalılar hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir” denildi.

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Mahkeme, 20 Temmuz’da “çekişmeli boşanma davası nedeniyle ileride üzücü bir olaya sebebiyet vermemek adına” talebin kabulüne karar verdi. Mahkeme, 1 ay süreyle, Başak K.’nin “Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine” hükmetti. Kararda hükmolunan önleyici tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı veya hürriyeti bağlayıcı ceza çarptırılacağı hususunda genç kadının uyarılmasına da vurgu yapıldı.